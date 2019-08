El astro argentino alabó la decisión de Daniele de Rossi. | Fuente: Composición - Prensa Roma - AFP

El ex astro argentino del fútbol Diego Maradona aseguró que la llegada del volante italiano Daniele De Rossi a Boca Juniors, el club en el que jugó en su juventud, le "llenó el alma".

"La llegada de De Rossi me llenó el alma. Es un tipo que es millonario, que podría elegir cualquier lugar del mundo para ir a descansar y decidió venir acá, a La Boca, a la Bombonera, a Argentina", afirmó Maradona a radio La Red. El argentino se encuentra en rehabilitación en una clínica a las afueras de Buenos Aires tras una cirugía en la rodilla derecha realizada hace ocho días.

Maradona, de 58 años, ídolo del equipo xeneize, pidió que los hinchas del club argentino hagan sentir bien al campeón del mundo con Italia en 2006, quien tiene contrato por una temporada.

De Rossi, quien aún no ha debutado en la Superliga argentina, declaró su pasión por Boca durante su presentación oficial con el equipo, el pasado lunes, y se refirió al '10' argentino. "Maradona tuvo importancia en el momento en que yo empecé a seguir a Boca. No puedes no enamorarte de un jugador como Maradona", comentó.

El ex técnico del Dorados mexicano, de la segunda división y que dejó en junio para dedicarle más tiempo a su salud, mantiene informados a sus seguidores a través de su perfil en Instagram sobre su evolución. Luego de esta cirugía, Maradona tiene planificado realizarse otras dos, según la prensa argentina. AFP