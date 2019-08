Diego Forlán anunció su retiro del fútbol profesional. | Fuente: AFP

Llegó el momento. Esta noche Diego Forlán, ídolo de la selección uruguaya, anunció su retiro del fútbol tras 22 años de vida profesional.

El delantero de 40 años aseguró que tomar la decisión de anunciarla le tomó tiempo: "No ha sido fácil, pero ya fueron varias entrevistas donde me hicieron la pregunta y sabíamos que algún día iba a llegar. He decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol", afirmó en diálogo con Telemundo Uruguay.

"Lo venía pensando y hace poco recibí una oferta, pero entre una costa y otra uno siempre busca excusas(...). Tenía otras prioridades y sabía en mi cabeza que estaba llegando el momento", agregó Forlán, quien tuvo como último club al Kitchee de Hong Kong en el 2018.

En tanto a la importancia de su salida, hizo saber que se viene organizando un partido de despedida en Uruguay. "No es que quiera una camiseta. Con la '10' de Uruguay la gente me desmuestra el cariño, me dio mucho y le sigue dando a la familia. Creo que sería lo ideal", sostuvo quien jugara tres mundiales con la 'celeste'.

Asimismo, afirmó que continuará ligado al fútbol por la nueva labor en la que se ha preparado: "Disfruto mucho de estar en Uruguay, hice un curso de entrenador. Me encataría probar. Hay que ver qué tipo de oferta llega", aseguró el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica.

"Yo quiero dirigir a Peñarol, pero si en cienta cantidad de tiempo no me lleman y me llama el Nacional, si yo quiero ser entrenador, voy a dirigir. Le gusta a quien le guste", afirmó el '10' uruguayo.