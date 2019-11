Diego Maradona publicó un video en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram Diego Maradona / Giannina Maradona

Gianinna, hija de Diego Maradona, publicó unas historias en Instagram dando a entender que su padre estaba mal. "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor", publicó.

Aunque no mencionó el nombre del entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, en una siguiente historia publicó una fotografía de ambos, con el siguiente texto: "Dame la mano así de nuevo, ¡yo te puedo llevar a vos ahora!".

Este lunes, fue el mismo Diego Maradona quien utilizó su cuenta de Instagram para responderle mediante un video de Instagram TV. "Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Giannina", dice en la primera parte de la publicación.

Luego, el argentino envió un polémico mensaje. "Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo, y yo les digo a todos que no les voy a dejar nada. Lo voy a donar. Todo lo que he corrido en mi vida, lo voy a donar", aseguró.

Diego Maradona es actualmente entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, y lucha por escapar de la zona de descenso. En 12 partidos jugados en la Liga de Argentina, se ubica penúltimo con siete puntos. La próxima fecha enfrentará a Aldosivi, equipo que se ubica un puesto arriba con ocho unidades.