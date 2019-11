Diego Maradona regresó al fútbol argentino después de 9 años | Fuente: EFE | Fotógrafo: Arduin Mauricio

Las despedidas son tristes y esta vez no fue la excepción. Diego Maradona le comunicó al plantel del Gimnasia y Esgrima La Plata que no seguirá al frente del equipo. Los jugadores pidieron que no se vaya, que al menos se quede a fin de año, pero el el '10' no quiere cambiar de opinión. Sus pupilos no se dan por vencidos y tratan de persuadirlo, según Infobae. .

¿Por qué Diego Maradona se quiere ir de Gimnasia y Esgrima La Plata? Tras la decisión del presidente del club, Gabriel Pellegrino, de no presentarse en las elecciones que se realizarán el sábado; el entrenador anunció que no seguirá por lealtad a la persona que lo trajo de vuelta al fútbol argentino después de 9 años. .

“Me voy por lealtad al presidente, el que me dio la chance de volver al país”, dijo, entre lágrimas, informó Infobae.

Los jugadores y comando técnico no pierde la esperanza que al menos dirija este fin de semana. Aún no hay respuesta.





Su novia lo adelantó



"Diego es así: 'Yo vengo con vos y me voy con vos'. Así que seguramente se irá de Gimnasia. El presidente (Gabriel) Pellegrino fue el único que lo llamó para dirigir", dijo este lunes al canal Fox Sports Rocio Oliva, la última pareja de Maradona y directora deportiva del fútbol femenino de Gimnasia.



Oliva también reveló que Maradona fue contactado por Argentinos Juniors, club en el que 'Pelusa' debuto como futbolista el 20 de octubre de 1976.



Hace una semana, el entrenador de 59 años apoyó públicamente al actual presidente con miras a las elecciones.



"El año que viene voy a seguir si el presidente también lo hace", manifestó.