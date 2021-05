Diego Simeone celebra tras la victoria Atlético de Madrid | Fuente: EFE

A una jornada del final, dependiendo de sí mismo para ser campeón, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no entiende "otra palabra que no aflojar" mientras destaca al equipo por encima de las individualidades en el 2-1 al Osasuna y expresa que eligió esta profesión para "llegar a estos momentos".



"Es nuestra vida. Elegimos esta profesión intentando hacer lo mejor que podamos para llegar a estos momentos. Después, es un deporte, le toca ganar a uno y algunos le tocará perder", repasó en la rueda de prensa telemática en el Wanda Metropolitano, donde ganó 2-1 y está a una victoria de ser campeón. Debe ganar en Valladolid.



A Valladolid llega como líder, porque este domingo remontó al conjunto navarro. "Cuando nos paramos no sé en qué minuto para tomar agua, les dije (a los jugadores) 'lo que tenemos que hacer es empatar, porque el empate nos va a llevar a ganar el partido'. Por suerte, apareció el gol de Lodi, con un gran pase de Joao, y la definición de Suárez, de goleador de área, de jugador importante. Me quedo con el equipo. La palabra equipo es un poco lo que puede mostrar todo lo que venimos haciendo esta temporada", explicó.



No cambió a Luis Suárez hasta que llegó el 2-1. "Sabía que era un momento que no le tocaba salir. Sabía que con tanto juego cercano a la portería de ellos, con Dembélé y él, con Joao en un lado y Carrasco de otro, algo podía aparecer. Y apareció. A seguir partido a partido, más que nunca, con la ilusión y alegría de poder estar en este momento que es muy bonito para todos", prosiguió el técnico.



Diego Simeone confía que lograrán el objetivo de ser campeones | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Sobre el partido





A Simeone le ocupó "solamente resolver" su partido, sin fijarse en el resultado del Real Madrid en Bilbao: "Hicimos un primer tiempo muy bueno, donde tuvimos situaciones de gol, donde controlamos el partido, se jugó en campo de ellos, el equipo rival intentando defender fuertemente para evitar que nosotros pudiéramos marcar y tuvimos bastantes teniendo poca contundencia en la fase final".



"El segundo tiempo, más de lo mismo hasta que apareció el gol de ellos. Y el equipo tuvo una reacción. Los cambios vinieron con frescura. En el momento que atacamos con menos precisión, tuvimos más contundencia con dos golazos, el de Lodi y el de Suárez. La alegría y el trabajo se ve reflejado en lo que venimos haciendo durante toda la temporada: ser un equipo y resolverlo como equipo en un partido difícil", apuntó.





(Con información de EFE)

