"Es una hermosa pieza de oro": Donald Trump levanta la Copa del Mundo durante visita de Gianni Infantino a la Casa Blanca [VIDEO]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en donde llegó con el máximo trofeo del fútbol a nivel de selecciones: la Copa del Mundo.

En la reunión también estuvieron miembros del Gobierno estadounidense como el vicepresidente, JD Vance, o la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Pero las cámaras se lo llevó Infantino y el propio Trump.

Esto porque el presidente de la FIFA le entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, afirmando que es un trofeo que solo suelen tocar los "ganadores" como él y como Lionel Messi, quien dijo fue el último en tener la Copa del Mundo entre las manos, al ser Argentina la campeona vigente tras el título conseguido en Qatar 2022.

"Y por eso le hemos traído esto, que es el trofeo de los campeones. Es el trofeo que se entrega a los ganadores de la Copa del Mundo. Solo el presidente de la FIFA, presidentes de países que han ganado [el mundial] pueden tocarlo, porque es solo para los ganadores. Y como eres un ganador, por supuesto puedes tocarlo. Es un poco pesado, el último que lo ha levantado fue Lionel Messi de Argentina y aquí está en el Despacho Oval de la Casa Blanca", dijo Infantino.

Trump, emocionado, preguntó si podía quedárselo y aseguró que el trofeo lo pondría "debajo del ángel" en su despacho. "Lo guardarás hasta que tengamos que dárselo al próximo ganador", le respondió Infantino, a lo que el mandatario EE.UU. dijo: "Está genial. "Es una hermosa pieza de oro".

For winners only 😏🏆 pic.twitter.com/Ci7S8esTcY — The White House (@WhiteHouse) August 22, 2025

Trump anuncia que el sorteo del Mundial será en diciembre

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos anunció en el Despacho Oval que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en EE.UU., México y en Canadá, tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

"Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación", dijo Trump.

Como se recuerda, el próximo Mundial, que se celebrará en 16 ciudades de los tres países mencionados entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, contará con 48 equipos participantes, 16 más que en las ediciones celebradas entre 1998 y 2022.



Antes del acto, el propio Trump visitó el Centro Kennedy para ver de primera mano las obras de reacondicionamiento que está ejecutando su Administración sobre las instalaciones, en donde señaló que el evento será el "más grande y complejo en la historia del deporte".



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (derecha), entrega al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tras anunciar que el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará en el Kennedy Center en diciembre de 2025, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 22 de agosto de 2025. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANNABELLE GORDON / POOL