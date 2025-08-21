Últimas Noticias
China critica despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y rechaza injerencia en Venezuela

Mao instó a Washington a
Mao instó a Washington a "hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe" en lugar de medidas militares que, según denuncian varios líderes regionales, ponen en riesgo la estabilidad de la zona. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, instó a Washington a "hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

China expresó este jueves su oposición al patrullaje de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe cerca de Venezuela, al considerar que viola la soberanía de otros países y amenaza la paz regional.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín "se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros países".

"Nos oponemos al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a que potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto", agregó.

Mao instó a Washington a "hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe" en lugar de medidas militares que, según denuncian varios líderes regionales, ponen en riesgo la estabilidad de la zona.

Los gobernantes de los 10 países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), hicieron el miércoles un llamado a la unión latinoamericana y caribeña ante las que señalaron como "amenazas" de Estados Unidos, nación a la que acusaron de llevar a cabo un "despliegue militar" en "aguas del Caribe".

Venezuela saluda pronunciamiento de China

El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció este jueves al Gobierno de China por manifestar su oposición al patrullaje de buques que planteó Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, para combatir el narcotráfico.

En su canal de Telegram, Gil expresó, en nombre del presidente Nicolás Maduro, su agradecimiento a China por su "firme rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela" y a las "amenazas de uso de la fuerza" que buscan transformar a la región, según el funcionario, en un "nuevo escenario de guerra colonial".

"Apreciamos profundamente las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que reflejan su solidaridad con nuestro país y reiteramos nuestra inquebrantable amistad con el pueblo y el Gobierno de China", subrayó el canciller.

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada previamente sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, "está preparado" para frenar el narcotráfico y "llevar los responsables ante la Justicia".

China Pekín EE.UU. Estados Unidos Venezuela

