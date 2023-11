Argentina vs. Alemania EN VIVO, por la semifinal del Mundial Sub 17: a qué hora empieza y por donde verlo

Argentina vs. Alemania EN VIVO: se enfrentan este martes 28 de noviembre por la semifinal del Mundial Sub 17.

El encuentro se disputará Estadio Manahan, desde las 5:30 a.m. hora argentina (3:30 a.m. hora peruana), y será transmitido por la señal de DSports, DSGO, TV Pública y TyC Sports. También podrá seguir el encuentro por RPP.pe.





La Selección de Argentina no tuvo un buen arranque en el Mundial Sub 17. En el primer partido, cayó 2-1 ante Senegal. Pero, supo reponerse y derrotar 3-1 a Japón y 4-0 a Polonia.

En los octavos de final, se enfrentó a Venezuela. El equipo de Diego Placente goleó 5-0 a la Vinotinto, demostrando que era un serio candidato al título.

Luego, se vio la cara en cuartos de final con Brasil. Con una actuación estelar del Diablito Echeverri, Argentina se quedó con el clásico con una victoria por 3-0.

Argentina vs. Alemania: posibles alineaciones

Argentina: Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio y Octavio Ontivero; Valentino Acuña y Mariano Gerez; Franco Mastantuono, Claudio Echeverri e Ian Subiabre; y Agustín Ruberto.

Alemania: Max Schmitt; Eric Emanuel da Silva Moreira, Finn Jeltsch, David Odogu, Almugera Kabar; Bilal Yalcinkaya, Fayssal Harchaoui, Noah Darvich, Maximilian Hennig, Paris Brunner; Max Moerstedt.

¿A qué hora empieza el Argentina vs. Alemania por la semifinal del Mundial Sub 17?

El partido entre Argentina vs. Alemania por la semifinal del Mundial Sub 17 empezará a las 5:30 a.m hora argentina (3:30 a.m. hora peruana). Los horarios en otros países del mundo son los siguientes:

Perú: 3:30 a.m.

Argentina: 5:30 a.m.

Colombia: 3:30 a.m.

Ecuador: 3:30 a.m.

Chile: 5:30 a.m.

México: 2:30 a.m.

Uruguay: 5:30 a.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 12:30 a.m.

Estados Unidos (Miami): 3:30 a.m.



¿Por dónde ver en vivo Argentina vs. Alemania por el Mundial Sub 17?

El partido será transmitido por las señales de DSports, TyC Sports y TV Pública. También vas a poder seguir el minuto a minuto por RPP.pe.