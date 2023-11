Arturo Vidal criticó a Alejandro Garnacho por celebrar su gol de 'chalaca' como Cristiano Ronaldo [VIDEO]

El último fin de semana, Alejandro Garnacho fue uno de los grandes protagonistas en el fútbol europeo. Con un golazo de 'chalaca', el atacante argentino de 19 años deslumbró en el triunfo de Manchester United por 3-0 ante Everton por la Premier League.

Garnacho se lució con un acrobático gol que dio la vuelta al mundo y su celebración tampoco pasó por alto, ya que lo hizo con un espectacular salto, que es un festejo con el sello de su ídolo Cristiano Ronaldo.

La prensa mundial lo llenó de elogios, pero no faltaron comentarios como el chileno Arturo Vidal, que cuestionó a Garnacho por celebrar como la leyenda de Real Madrid.

"Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande", contó Vidal en su canal de Twitch, donde suele hacer contenido deportivo.

Y agregó: "Respeto que sea su ídolo. Pero tiene que hacer su nombre, o sino va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera. Pero fue un golazo, un golazo".

Jugó con Cristiano Ronaldo

El también jugador de la Selección de Argentina tuvo la oportunidad de jugar algunos meses con Cristiano, que a mediados del 2021 regresó a Manchester United.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Arturo Vidal hablando de Alejandro Garnacho. | Fuente: Tik Tok

Garnacho de Manchester United en la Premier League. | Fuente: ESPN

Golazo de Garnacho

¡Directo al Puskas! Alejandro Garnacho fue el protagonista de la jornada 13 de la Premier League. El domingo, el atacante argentino anotó un golazo de 'chalaca' en el duelo entre su equipo, Manchester United frente a Everton.



El Goodison Park fue testigo del soberbio tanto de Garnacho, que rompió la paridad apenas al minuto 3 después de una jugada del lateral portugués Diogo Dalot que por la derecha envió un centro al atacante de 19 años que, con una maniobra acrobática, colocó el 1-0 de los 'Red Devils'.

El también jugador de la Selección de Argentina lo celebró con el clásico salto de Cristiano Ronaldo, a quien considera como su ídolo. Ambos jugaron juntos por varios meses en la segunda etapa de 'CR7' en Manchester United.

Sin duda, Garnacho es autor de los mejores goles del año. La prensa europea señala que imitó el tanto que marcó Wayne Rooney en una histórica victoria ante el Manchester City, en 2011.

NUESTROS PODCASTS

Nuevo procedimiento migratorio para extranjeros en el Perú

Los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular o que hayan cometido actividades ilícitas que pongan en riesgo la seguridad ciudadana serán sancionados con la expulsión de nuestro país en un plazo de 48 horas. En el presente informe conozca en que consiste el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional que aprobó el gobierno para regularizar el ingreso y salida de ciudadanos extranjeros del país.