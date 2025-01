DT de Paraguay fue despedido en pleno Sudamericano Sub-20, tras goleada ante Uruguay y discusión con periodistas

Pese a que el cuadro guaraní aún tiene chances de clasificar a la siguiente fase del Sudamericano Sub-20, la directiva tomó una drástica decisión en pleno torneo.

Aguas movidas en el Sudamericano Sub-20. El argentino Aldo Duscher, entrenador de la selección de Paraguay, fue despedido en pleno torneo, luego de la aplastante derrota 0-6 ante Uruguay y tras una fuerte discusión con periodistas.

En un escueto comunicado, la Asociación Paraguaya de Fútbol informó “el cese de funciones del entrenador Aldo Duscher al frente de la conducción técnica de la Selección Paraguaya Masculina Sub-20”.

El anuncio ha causado gran revuelo, toda vez que la selección paraguaya tiene chances intactas de clasificar a la segunda fase del Sudamericano Sub-20, ya que en la primera fecha consiguió un triunfo 2-1 sobre Perú.

Sin embargo, en su segunda presentación en el torneo, el cuadro paraguayo cayó aparatosamente 0-6 ante Uruguay, resultado que generó una ola de críticas por parte de la prensa guaraní.



Cruce con la prensa paraguaya

Horas después de la dolorosa derrota, Aldo Duscher tuvo un tenso cruce con los panelistas del programa deportivo Cardinal Deportivo; hecho que habría provocado su despido.

“Este es el momento que más les gusta a ustedes (los periodistas), les gusta el quilombo y eso vende más que lo bueno”, declaró el entrenador argentino, en respuesta a las críticas por el desempeño de su equipo.

Luego, en declaraciones al diario Olé, el argentino dijo no estar arrepentido de sus declaraciones y calificó lo ocurrido como “muy raro”.

“Se metieron con mi trabajo, yo defendí mi trabajo. No hubo un respeto que yo esperaba y se generó una polémica, no hay mucho más para decir. Defendí lo mío. (...) No me arrepiento de las declaraciones. Es algo inédito que por una declaración te echen, los jugadores estaban muy comprometidos. Es raro, por una segunda fecha... Muy raro. Yo simplemente defendí mi trabajo”, declaró.

Paraguay enfrentará este miércoles a Venezuela y, en la última fecha, se medirá ante Chile, por lo que aún tiene chances de clasificación al Hexagonal Final del Sudamericano Sub-20.