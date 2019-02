Ecuador vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20 | Fuente: Sudamericano Sub 20

Ecuador vs. Colombia chocan por la tercera fecha del Sudamericano Sub 20. Los colombianos buscarán su primera victoria en el hexagonal los ecuatorianos, cuarta en la clasificación, después de perder contra Argentina por 1-0 y empatar contra Brasil 0-0.



Los cafeteros únicamente han convertido dos goles desde que arrancó en Chile el 29º torneo Sudamericano, que otorga cuatro billetes al Mundial de Polonia, a jugarse a mediados de año, y otros tres a los juegos Panamericanos de Lima 2019.



Ante Ecuador, que acabó como líder del grupo B en la primera fase, Colombia necesitará afinar la puntería y la fluidez de su juego para mantener intactas sus aspiraciones a una de las plazas.



Contra Argentina, los colombianos demostraron su irregularidad en el torneo, ya que solo el arquero y la falta de acierto de los delanteros rivales les libró de recibir una goleada.



Mientras que contra Brasil, otra de las selecciones que está sufriendo para seguir viva en la competición, no lograron plantear un sistema efectivo y el partido acabó igual que comenzó, sin tantos, aunque con mejores sensaciones en la segunda parte, donde Iván Angulo y Dilan Ortiz pusieron contra las cuerdas al arquero.



Ecuador llega a este encuentro con mejores sensaciones, después de comenzar el hexagonal con una victoria contra Argentina por 2-1, lo que los situó como líderes durante esa jornada.



Sin embargo, contra Uruguay, vigente campeón, la suerte de los ecuatorianos cambió y perdieron 0-1, gracias a un gol de penalti que convirtió Facundo Batista.



A pesar de esto, demostraron que son un equipo sólido y con pegada, ya que tuvieron varias oportunidades que no lograron convertir, pero que tuvieron contra las cuerdas a los charrúas.



En un torneo escaso de goles, los ecuatorianos han sido la única excepción y tres de sus jugadores son los máximos artilleros del campeonato con tres dianas, en concreto: Alexander Alvarado, Jordan Rezabala y Leonardo Camapan.



A día de hoy, Colombia se encuentra en el quinto lugar de la clasificación, solo por delante de Brasil, mientras que Ecuador se encuentra en la cuarta, con los mismos puntos que Argentina, y muy cerca de los líderes, Venezuela y Uruguay. (EFE)







Ecuador vs. Colombia:alineaciones probables



Ecuador: Wellington Ramírez; John Espinoza, Jackson Poroso, Richard Mina, Diego Palacios; Gonzalo Plata, José Cifuentes, Emerson Espinoza, Alexander Alvarado; Jordan Rezabala y Leonardo Campana. Entrenador: Jorge Célico.



Colombia: Kevin Mier; Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Hayen Palacios, Brayan Viera; Andrés Balanta, Yeison Tolosa, José Enamorado, Jaime Alvarado; Iván Angulo y Dilan Ortiz. Entrenador: Arturo Reyes.