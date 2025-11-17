Ecuador vs Nueva Zelanda en vivo: en amistoso por fecha FIFA en Nueva York

El equipo de Sebastián Beccacece volverá a las canchas en amistoso en el Red Bull Arena de Nueva York.

Ecuador volverá a las canchas cuando mida fuerzas ante Nueva Zelanda. Suena la titularidad de Leonardo Campana en la ofensiva del "Tri".

Los dirigidos por Sebastián Beccacece necesitan una victoria para retomar confianza y despejar las dudas sobre sus últimas presentaciones.

Ecuador vs Nueva Zelanda: ¿Cómo llegan las selecciones al amistoso por fecha FIFA 2025?



Ecuador llega a esta instancia tras el empate 0-0 ante Canadá, mientras Nueva Zelanda perdió 2-1 ante Colombia.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs Nueva Zelanda en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

El partido entre Ecuador vs Nueva Zelanda se disputará este martes 18 de noviembre en el estadio Red Bull Arena de New Jersey. El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Nueva Zelanda en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?



En Perú , el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 8:30 p.m. En Ecuador, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.

En Canadá, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 10:30 p.m.

En Argentina, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 10:30 p.m.

En Paraguay, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 10:30 p.m.

En Uruguay, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 10:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Ecuador vs Nueva Zelanda en vivo por TV?

El partido entre Ecuador vs Nueva Zelanda se podrá ver EN VIVO por TV a través de El Canal del Fútbol, y Teleamazonas. También se transmitirá EN DIRECTO por Zapping. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Ecuador vs Nueva Zelanda: Alineaciones posibles

Ecuador: Hernán Galíndez; Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Alan Franco; Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, John Yeboah; Kevin Rodríguez y Leonardo Campana.

Nueva Zelanda: Max Crocombre; Michael Boxall, Fin Surmann, Francis Devries, Bill Tulioma; Sarpreet Singh, Joe Bell, Marko Stamenic, Kosta Barbarouses; Matthew Garbett, Elihat Just.

Ecuador vs Nueva Zelanda: últimos resultados

Ecuador:

Estados Unidos 1-1 Ecuador - 10 de octubre 2025

México 1-1 Ecuador - 14 de octubre 2025

Canadá 0-0 Ecuador - 13 de noviembre del 2025





Nueva Zelanda:

Colombia 2-1 Nueva Zelanda - 15 de noviembre 2025

Noruega 1-1 Nueva Zelanda - 15 de octubre 2025

Polonia 1-0 Nueva Zelanda - 9 de octubre 2025