Murió a los 58 años Edu Manga, exseleccionado brasileño e ídolo del Palmeiras y el América de México

Luto en el fútbol mundial. El exseleccionado brasileño Eduardo Antônio dos Santos, más conocido como Edu Manga, murió a los 58 años, informó la Federación Paulista de Fútbol.

El exfutbolista, de 58 años, se encontraba hospitalizado en Sao Paulo, debido a problemas renales; complicaciones de salud que habrían desencadenado este fatal desenlace.

Edu Manga paseó su fútbol por hasta tres continentes, a lo largo de su dilatada carrera, que inició en 1985, en el Palmeiras, donde jugó más de 180 partidos, anotando 44 goles.

Precisamente, el cuadro paulista envió sus condolencias a los familiares y amigos del desaparecido exfutbolista.

“Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Eduardo Antônio dos Santos, Edu Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en la década de 1980”, publicó el club,

“Ofrecemos nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestro eterno Edu Manga. ¡Descansa en paz, estrella!”, añadió.



Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188… pic.twitter.com/K66abICCym — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025

Ídolo del América de México y exseleccionado brasileño

Tras su paso por el Palmeiras, Edu Manga fichó por el Club América, donde también se ganó el estatus de “leyenda”. El centrocampista brasileño llegó a jugar hasta en dos periodos con el cuadro mexicano.

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club. Expresemos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”, refirió la entidad americanista.

Edu Manga paseó su fútbol por diversos clubes de hasta tres continentes: el centrocampista jugó en el Shimizu S-Pulse japonés, el Emelec ecuatoriano y la Universidad Católica chilena. También defendió las sedas del Real Valladolid y del Logroñés, en España.

Sobre el final de su carrera, volvió a Brasil e integró las filas del Sport Recife, el Náutico y, por último, el Figueirense de Florianópolis, equipo en el que se retiró en 2002.

Edu Manga también fue convocado a la Selección de Brasil, llegando a disputar la Copa América 1987.



El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club.



Expresemos nuestra más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.



Q. E. P. D. pic.twitter.com/P1k6j63TX2 — Club América (@ClubAmerica) October 3, 2025