Murió a los 58 años Edu Manga, exseleccionado brasileño e ídolo del Palmeiras y el América de México

El exfutbolista se encontraba hospitalizado en Sao Paulo, debido a problemas renales. Edu Manga paseó su fútbol por hasta tres continentes, a lo largo de su dilatada carrera.
Luto en el fútbol mundial. El exseleccionado brasileño Eduardo Antônio dos Santos, más conocido como Edu Manga, murió a los 58 años, informó la Federación Paulista de Fútbol.
El exfutbolista, de 58 años, se encontraba hospitalizado en Sao Paulo, debido a problemas renales; complicaciones de salud que habrían desencadenado este fatal desenlace.
Edu Manga paseó su fútbol por hasta tres continentes, a lo largo de su dilatada carrera, que inició en 1985, en el Palmeiras, donde jugó más de 180 partidos, anotando 44 goles.
Precisamente, el cuadro paulista envió sus condolencias a los familiares y amigos del desaparecido exfutbolista.
“Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Eduardo Antônio dos Santos, Edu Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en la década de 1980”, publicó el club,
“Ofrecemos nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestro eterno Edu Manga. ¡Descansa en paz, estrella!”, añadió.
Ídolo del América de México y exseleccionado brasileño
Tras su paso por el Palmeiras, Edu Manga fichó por el Club América, donde también se ganó el estatus de “leyenda”. El centrocampista brasileño llegó a jugar hasta en dos periodos con el cuadro mexicano.
“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club. Expresemos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”, refirió la entidad americanista.
Edu Manga paseó su fútbol por diversos clubes de hasta tres continentes: el centrocampista jugó en el Shimizu S-Pulse japonés, el Emelec ecuatoriano y la Universidad Católica chilena. También defendió las sedas del Real Valladolid y del Logroñés, en España.
Sobre el final de su carrera, volvió a Brasil e integró las filas del Sport Recife, el Náutico y, por último, el Figueirense de Florianópolis, equipo en el que se retiró en 2002.
Edu Manga también fue convocado a la Selección de Brasil, llegando a disputar la Copa América 1987.