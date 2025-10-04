Chelsea le ganó en la última jugada 2-1 al Liverpool y el Arsenal es nuevo líder de la Premier League [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el minuto 96, Estevao decidió a favor del Chelsea el partido contra el Liverpool (2-1) y se presentó en sociedad en la Premier League, que significa además el cambio en el liderato con el Arsenal en lo más alto, tras la nueva caída de los ‘Reds’.

La carrera de Enzo Maresca por la banda para unirse a las celebraciones, recordando al mejor José Mourinho, resumió el momento de euforia para un Chelsea que se llevó el triunfo en el minuto 96 y aumentó a tres las derrotas seguidas del Liverpool, que parece haber descarrilado en este inicio de temporada.

Y eso que hasta ese minuto 96 parecía que el empate no era malo para el campeón inglés. Un golazo de Moisés Caicedo y un tanto de Cody Gakpo tras una exquisitez de Alexander Isak dejó en manos de Estevao la definición de un partidazo en Stamford Bridge.

Arne Slot, que dejó en el banquillo una buena ristra de millones con Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, fue espectador de lujo del golazo de la jornada, un disparo de Caicedo desde 25 metros. Delante de Virgil Van Dijk, el ecuatoriano se inventó el misil del día para firmar su tercer gol esta temporada.

Estêvão y el gol de la victoria sobre Liverpool en Stamford Bridge | Fuente: ESPN

Pese a este gol, lo cierto es que el Chelsea hizo muy poco más en ataque, conducido por Joao Pedro, y fue el Liverpool el que más buscó la portería contraria.

Slot en el descanso hizo un cambio con intenciones. Quitó a Conor Bradley, amonestado, y metió a Wirtz en el centro del campo, bajando a Dominik Szoboszlai en el lateral derecho. Cambio ofensivo que estuvo cerca de darle resultado nada más reanudarse el partido cuando el alemán se inventó un pase con el exterior para habilitar a Mohamed Salah dentro del área. Extraño en él, el egipcio no encontró ni portería.

Salah se redimió al iniciar la jugada del 1-1 con un centro que bajó de forma exquisita y quizás no intencionada Isak, dejando en boca de gol a Cody Gakpo para fusilar a Robert Sánchez.

El empate bajó revoluciones a ambos equipos, más preocupados por no perder que por ganar, pero si alguno mereció los dos puntos adicionales fue el de Maresca.

Estevao, que había salido a quince minutos del final, ya había probado a Mamardashvili con un disparo desde fuera del área y Enzo Fernández rozó la victoria con un cabezazo al palo en el minuto 92.

Pero la fiesta del Chelsea llegó en el 96, cuando Marc Cucurella se escondió entre los defensas y recibió un pase en la línea de fondo para de primeras soltar un centro horizontal y encontrar a Estevao en el segundo palo. El brasileño se lanzó con todo, batió al georgiano y desató la locura en Londres.

Para el Liverpool es la tercera decepción seguida. Derrota contra Crystal Palace, derrota contra Galatasaray y derrota contra el Chelsea. Pierde el liderato en favor del Arsenal, al que tienen a un punto, pero lo más preocupante es la dinámica del equipo.

EFE