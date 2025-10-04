Kevin Quevedo es baja en la Selección Peruana por temas personales: no jugará el amistoso ante Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer que el futbolista Kevin Quevedo quedó fuera de la convocatoria de la Selección Peruana para el amistoso internacional correspondiente a la ventana internacional FIFA de octubre ante Chile.

Por motivos personales, según explicó la FPF, el delantero de Alianza Lima no podrá ser tomado en cuenta por el entrenador interino Manuel Barreto.

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de la Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile”, indica el pronunciamiento de la Federación.

Kevin Quevedo no va a la Selección Peruana

Kevin Quevedo, de 28 años, disputó cinco partidos en el último proceso de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, siendo titular en dos ocasiones. El atacante es uno de los jugadores con rendimiento sobresaliente en Alianza Lima en lo que va de la temporada.

En la Liga1 registra 4 goles (3 asistencias), en la Copa Sudamericana sumó un gol (1 asistencia) y en la Copa Libertadores aportó 4 goles (2 asistencias). Pieza clave en la campaña con Néstor Gorosito en el banquillo.

Kevin Quevedo, por edad, era el segundo delantero de mayor edad de la convocatoria realizada por Manuel Barreto, sin embargo, queda al margen del duelo frente a Chile en octubre.

El futbolista, eso sí, está apto para jugar con Alianza Lima este domingo por la fecha 13 del Torneo Clausura, en la que visitarán en Huánuco a Alianza Universidad.

¿Cómo queda la convocatoria de la Selección Peruana para el amistoso con Chile?

Arqueros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield - Argentina).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Matías Lazo (FBC Melgar) y César Inga (Universitario de Deportes).

Mediocampistas: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio - Brasil), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich II - Alemania) y Jesús Castillo (Universitario de Deportes).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (Platense II - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia) y Bryan Reyna (Belgrano - Argentina).