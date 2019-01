Según el diario británico The Times, el piloto David Ibbotson contaba con un certificado de pilotaje a título privado. Para conducir la avioneta debía tener más horas de vuelo y entrenamiento. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LOIC VENANCE

Persisten las dudas respecto a la ubicación del futbolista argentino Emiliano Sala. Mientras que los familiares y amigos insisten en que se reanuden las labores de búsqueda de la avioneta en que desapareció cuando sobrevolaba el canal de la Mancha, surgen las dudas respecto al piloto que conducía la aeronave.

El diario británico The Times afirmó, citando el registro de la agencia federal de la aviación estadounidense (FAA), que el piloto desaparecido con Sala, David Ibbotson (59), tenía un certificado de pilotaje a título privado, el que no le permitía llevar pasajeros cobrando. Incluso este tipo de habilitación requiere más horas de vuelo y de entrenamiento.

En una explicación a la Agence France Press, la autoridad civil de la aviación británica (CAA) afirmó "no poder confirmar el tipo de licencia que tenía David Ibbotson". Mientras que la Agencia Británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) dijo que su licencia sería revisada como parte de la investigación sobre la desaparición de la avioneta.

"Examinaremos los aspectos operativos del vuelo y eso incluiría la licencia", dijo. "Nuestro propósito no es determinar culpas o responsabilidades, sino establecer la causa de un accidente", añadió.

Vale precisar que la prensa británica informó que poco antes del despegue la avioneta, Ibbotson le dijo a un amigo por redes sociales que tenía "un poco oxidado" el uso de algunos controles del avión.

Pedido expreso

Los familiares piden a las autoridades que no cesen la búsqueda. Una de ellas es la hermana del jugador, Romina Sala, quien pidió que no desistan en sus esfuerzos por lograr en encontrarlo. "Por favor, por favor, no cesen la búsqueda. Entendemos el esfuerzo, pero por favor no paren la búsqueda", había lanzado la víspera tras llegar a Gales.

A ella se sumó el padre del desaparecido, Horacio Sala, quien pidió públicamente al presidente argentino, Mauricio Macri interceda ante el Reino Unido. "Le pido al señor presidente que siga la búsqueda, que él hable. Quisiera que nos pueda dar una mano porque nosotros somos una familia humilde, no somos ricos", dijo.

Finalmente amigos y otros jugadores se sumaron al pedido, entre ellos, la estrella mundial, Lionel Messi, quien pidió que prosigan las operaciones. "Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor #NoDejenDeBuscar a Emiliano. Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos", escribió el capitán del Barcelona en su cuenta oficial de Instagram.

(Con información de AFP)