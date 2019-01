Neil Warnock dirige al Cardiff City desde 2016. | Fuente: EFE

Neil Warnock quizá es una de las personas más afectadas por lo ocurrido con Emiliano Sala. El entrenador de 70 años, que actualmente dirige al Cardiff City, fue una de las personas que convenció al delantero a dejar Nantes para fichar por su equipo y tuvo constante comunicación con él en las semanas previas a su llegada.

Justamente, el propio Neil Warnock habló públicamente sobre la desaparición de Emiliano Sala y señaló que ese suceso lo ha hecho vivir su semana más complicada desde que empezó su carrera como técnico.

"He estado entrenando durante 40 años y creo que, de lejos, ha sido la semana más complicada de mi carrera. Ha sido traumático, ahorita no mismo no puede sacar esa situación de mi cabeza. Cuando veo a la familia de Emiliano Sala, pienso que es algo muy difícil. Me pongo a observar a mis hijos y pienso qué estaría haciendo ahora", dijo Warnock en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador inglés dejó entrever que no se arrepiente de haber invitado a Emiliano Sala a presenciar el compromiso del Cardiff City contra el Newcastle United, que fue por lo cual tuvo que volver a Francia en la avioneta que finalmente se terminó perdiendo en el Canal de la Mancha.

"Me pongo a pensar cuando le dije a Emiliano Sala que se venga para acá a ver el partido contra Newcastle. No es que me pregunte si es que debí haberlo hecho venir o no, pues estuvo muy bien después del duelo. Sin embargo, él quería volver a ver a sus compañeros y recoger sus cosas", sentenció Neil Warnock.