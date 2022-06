Haaland denunció que Milosevic amenazó con romperle las piernas en el Suecia - Dinamarca | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDREJ CUKIC

El delantero Erling Haaland firmó un doblete con Noruega, que ganó en Solna a Suecia (1-2) y acapara todos los goles que ha marcado su selección en la Liga de Naciones que este domingo completó la segunda jornada.

El equipo noruego disputa la segunda categoría del torneo. El flamante jugador del Manchester City dio el triunfo en Serbia a su equipo en Belgrado (0-1) el pasado jueves, en la primera fecha.

En esta ocasión, en la visita a Suecia, hizo los dos tantos del conjunto de Stale Solbakken. El primero, a la media hora al transformar un penalti cometido por Emil Krafth dentro del área. Y el segundo, que sentenció la victoria, al aprovechar un balón recibido del jugador de la Real Sociedad Alexander Sorloth

Sin embargo, luego del partido Erling Haaland contó que vivió un tenso momento con el defensor sueco Alexander Milosevic. "Primero me llamó prostituta, puedo decir con seguridad que no lo soy. Y en segundo lugar, dijo que me iba a romper las piernas... al minuto y medio marqué el gol. Eso estuvo bien", contó el jugador de 21 años.