Erling Haaland es vinculado al Real Madrid para la próxima temporada. | Fuente: EFE

Si bien es cierto que en Real Madrid no tienen la solvencia económica de inicios de 2020 a causa de la pandemia por COVID-19, a fin de temporada hará un gran fichaje. Sí o sí. Erling Haaland, crack de Borussia Dortmund, está en la meta de la 'Casa Blanca'.

En Real Madrid tienen la clara convicción de hacerse con los servicios de Erling Haaland. En el programa El Chiringuito, en su última edición, hablaron sobre el futuro del noruego y si este ya decidió en dónde jugará la próxima temporada. ¿Barcelona se lo podrá llevar?

"Erling Haaland quiere jugar en Real Madrid. Este año, el club va a tener que pagar lo que pida el Dortmund (la cláusula de 75 millones es recién para 2022). Hay una ventaja blanca que es la buena relación de Florentino Pérez con el mandamás del club alemán. La relación es fantástica", sostuvo el periodista Josep Pedrerol.

Erling Haaland y su deseo de jugar en Real Madrid

Erling Haaland termina contrato en el Dortmund a mediados de 2022. | Fuente: EFE | Fotógrafo: LARS BARON

Asimismo, el citado hombre de prensa español dio cuenta de qué es lo que tiene que pasar para que al noruego no le pongan trabas en su actual conjunto.

"Si el Dortmund queda fuera de la próxima edición de la Champions League, no puede justificar la venta de su estrella. La afición no se lo perdonaría. No sería justificable. Está quinto a cuatro puntos del cuarto. Es importante que su conjunto se meta en la Copa de Europa", añadió.

Además, manifestó que en caso que el Dortmund acceda vender a Erling Haaland, "el primero que lo sabrá será Florentino Pérez". Los hinchas del Real Madrid ya sueñan.

Por otra parte, en el cuadro blanco siguen con sus entrenamientos en la ciudad deportiva Valdebebas. Este 3 de abril se medirá al Eibar en el Estadio Santiago Bernabéu.

NUESTROS PODCAST

¿Qué significa una "nueva variante" del coronavirus? ¿Qué se sabe de lo hallado en la India? ¿Es más mortal?, el Dr. Elmer Huerta despeja todas las dudas.