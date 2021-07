Pedri brilló con luz propia en la volante de la Selección de España. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDY RAIN

Le 'echó' flores'. Luis Enrique, entrenador de España, destacó la buena Eurocopa 2021 de Pedri y preguntó si alguien se había fijado en el torneo que completó "un niño de 18 años" que ha hecho cosas que ni siquiera Iniesta consiguió a su edad.



Luis Enrique declaró estar orgulloso de la Selección de España, que perdió ante Italia en las semifinales de Eurocopa 2021 desde los lanzamientos de penalti. Además, destacó la figura Pedri por el tremendo nivel que mostró en Wembley.



"Para mí, Dani Olmo ha jugado un partido increíble y de libro. Una cosa anormal. Pero, ¿alguien se ha fijado lo que ha hecho un niño de 18 años (Pedri)? Eso no se lo he visto a nadie. Ni a Iniesta cuando tenía su edad. Es una cosa única. Hay que cuidar a los jóvenes. Aquí habría estado Ansu Fati, hay más. Que nadie se olvide de Busquets, Jordi Alba o Koke, los que tienen más edad. Somos un equipo no hay duda", dijo.

Pedri, pilar de España en la Eurocopa 2021

Pedri recibió consuelo de Luis Enrique tras caer en semifinales. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Andy Rain

También, declaró que hay que saber perder para dar ejemplo a los más jóvenes: "En el deporte hay que saber perder y ganar. Se aprende más perdiendo y hay que felicitar al rival porque ha ganado. Hay que gestionar la derrota y hay que enseñar a los niños que cuando se pierde no hay que ganar, se felicita al que ha ganado", apuntó.



Asimismo, econoció que aunque la victoria siempre es "mucho más agradable", la derrota "cuesta más", pero dijo que "todos sin excepción" se han sentido orgullosos con el trabajo de la selección española en la Eurocopa.



"Yo estoy muy orgullosos de ellos. Se gana experiencia, tenemos muchos jugadores jóvenes que han aportado cosas difíciles de entender con la edad que tienen. Hemos sido un equipo de principio a a fin", comentó el DT de España.



"La nota que le pongo es un sobresaliente bajo por no haber pasado a la final. Los jugadores, no solo los que no han jugado como los dos porteros, Diego Llorente, los que han jugado poco como Thiago o Gayá, han sido imprescindibles. Sumando, y eso es muy difícil en un equipo", añadió.



Por último, señaló que en la Eurocopa, la selección española "ha crecido" hasta un nivel difícil de cuantificar. Recordó que desde hace varias concentraciones anteriores a la Eurocopa, ya vio muchas cosas positivas. (EFE)

