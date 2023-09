Luis Rubiales renunció como presidente de la Federación Española

Luis Rubiales no va más como presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF). A través de sus redes sociales, dio a conocer su carta de renuncia después de ser criticado por besar a la futbolista Jenni Hermoso sin su consentimiento, en medio de la conquista de la 'Furia Roja' en el Mundial Femenino.

"Voy a hacerlo [dimitir], sí, porque no quiero continuar mi trabajo", dijo Rubiales en una entrevista en el programa de televisión británico Piers Morgan Uncensored. "Mi familia y amigos me dicen que tengo que centrarme en mi dignidad y continuar con mi vida, que si no haré daño a la gente que quiero y al deporte que amo", apuntó.

"Hoy he transmitido a las 21h30 al presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA, para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido", sostuvo.

"Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta", continúa.

Rubiales insiste en que con su marcha quiere contribuir a la tranquilidad del fútbol español y a la fortaleza de la candidatura de España, Portugal y Marruecos al Mundial de 2030.

