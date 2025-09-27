España vs Marruecos EN DIRECTO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 20?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España vs Marruecos Sub 20 EN DIRECTO: se enfrentan este domingo 28 de septiembre por la fecha 1 del grupo C del Mundial Sub 20 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por Teledeportes, DSports, RTVE Play, DGO, América tvGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juega España vs Marruecos en el Mundial Sub 20 2025?



El partido entre España vs Marruecos se disputará este domingo 28 de septiembre en el Estadio Nacional de Santiago. El recinto tiene capacidad para 48 665 espectadores.

¿Dónde ver España Sub 20 vs Marruecos en vivo por TV y streaming?



El partido entre España vs Marruecos por el Mundial Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Teledeportes y DSports. Vía streaming, será transmitido por América tvGO, , RTVE Play, DGO y FIFA+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Planilla de España al Mundial Sub 20 2025

Porteros: Fran González (Real Madrid), Raúl Jiménez (Valencia) y Vincent Abril (Valencia)

Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid), André Cuenca (Barcelona), Pau Navarro (Villarreal), Jon Martin (Real Sociedad), Julio Díaz (Atlético de Madrid), Diego Aguado (Real Madrid), Cristian David (Real Madrid).

Volantes: Izan Merino (Málaga), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing de Santander) y Thiago Pitarch (Real Madrid).

Delanteros: Adrián Lizo (Getafe), Jan Virgili (Mallorca), Pablo García (Betis), Iker Bravo (Udinese), David Mella (Deportivo La Coruña), Joel Roca (Girona) y Rayane Belaid (Atlético de Madrid)

