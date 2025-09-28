Argentina vs Cuba EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 20?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina vs Cuba Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este domingo 28 de septiembre por la fecha 1 del grupo D del Mundial Sub 20 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por América TV, Telefé, DSports, DGO, América tvGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juega Argentina vs Cuba en el Mundial Sub 20 2025?



El partido entre Argentina vs Cuba se disputará este domingo 28 de septiembre en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El recinto tiene capacidad para 20 575 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Cuba en su debut en el Mundial Sub 20 2025?



En Perú , el partido Argentina vs Cuba comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Argentina vs Cuba comienza a las 6:00 p.m. En Chile , el partido Argentina vs Cuba comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Argentina vs Cuba comienza a las 7:00 p.m. En Argentina , el partido Argentina vs Cuba comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Argentina vs Cuba comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido Argentina vs Cuba comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Argentina vs Cuba comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Cuba comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Cuba comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Cuba comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Cuba comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Brasil vs México comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs Cuba comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Argentina vs Cuba comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver Argentina Sub 20 vs Cuba en vivo por TV y streaming?



El partido entre Argentina vs Cuba por el Mundial Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través de América TV (canal 4), Telefé y DSports. Vía streaming, será transmitido por América tvGO, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Lista de convocados de Argentina para el Mundial Sub 20

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia).

Defensas: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo) y Julio Soler (Bournemouth).

Volantes: Tomás Pérez (Porto) Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s) y Santino Andino (Godoy Cruz).

Delanteros: Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen) Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

