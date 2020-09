Alemania vs. España por el grupo D de la Liga de Naciones | Fuente: Mercedes Benz Stadium

España vs. Alemania se verán las caras este jueves, 3 de septiembre, por la primera fecha del grupo D de la Liga de Naciones. El duelo, que se jugará en el estadio Mercedes Benz, está programado para las 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión para toda Latinoamérica estará a cargo de DirecTV Sports y para España se verá TVE. Todos los detalles de este encuentro lo tendrás en RPP.pe.





Así llega España

La Selección de España arranca una nueva época con el regreso al cargo de seleccionador de Luis Enrique Martínez, un grupo de jugadores renovado y rejuvenecido, que encara un duelo de altura como primer examen, la potente Alemania, en Stuttgart, en el inicio de la segunda edición de la Liga de Naciones.



El 25 de marzo de 2019 se produjo el último viaje de Luis Enrique al mando de la selección española. Horas después de aterrizar en La Valeta, ultimar los detalles del duelo ante Malta y comparecer ante los medios, su vida daba un vuelco. Un año y cuatro meses después, el asturiano regresa adonde nunca se quiso ir. La grave enfermedad de una de sus hijas lo provocó y cuando tuvo suficientes fuerzas para retomar el cargo, dio el paso.



La pandemia provocó el aplazamiento de la Eurocopa 2020 y el estreno de Luis Enrique se fue retrasando hasta septiembre, con Alemania como primer rival de enjundia a un nuevo proyecto, repleto de novedades. De los que jugaron aquel último partido con sello Luis Enrique en Malta solo quedan Kepa, que fue titular por delante de David de Gea en un pulso que está de vuelta, Sergio Ramos, Gayá, Rodri, Jesús Navas y Rodrigo.







Así llega Alemania



Alemania llega al duelo contra España sin la mayor parte de los jugadores del Bayern a quienes Joachim Löw decidió no convocar por considerar que no debía interrumpir su corto período de vacaciones tras la final de la Liga de Campeones.



A ese respecto Löw hizo dos excepciones: el central Niklas Süle, que había estado un largo tiempo alejado de las canchas por una lesión y que está recuperando su ritmo a través de los entrenamientos, y el extremo Leroy Sané que acaba de incorporarse a la disciplina del Bayern y no jugó la Liga de Campeones.



Los dos alemanes del PSG, Julian Draxler y Thilo Kehrer, fueron convocados pese a que también disputaron la final de la Liga de Campeones. En todo caso, sin el grueso del Bayern a España le espera una Alemania algo atípica que echará en falta figuras emblemáticas como el meta Manuel Neuer o jugadores que se han convertido en imprescindible como el extremo Serge Gnabry o Joshua Kimmich.







España vs. Alemania: alineaciones probable



Alemania: Leno; Rüdiger, Süle, Ginter, Gosens; Gündogan, Kroos; Brandt, Havertz, Sané; y Werner.



España: Kepa; Carvajal, Diego Llorente, Sergio Ramos, Gayá; Busquets, Thiago; Jesús Navas, Fabián, Ferrán; y Rodrigo.



Árbitro: Daniele Orsato (ITA).



Estadio: Stuttgart Arena.