Estudiantes se coronó campeón del Torneo Clausura de Argentina tras vencer por penales a Racing Club

Estudiantes de La Plata igualó en los descuentos y en penales salió airoso ante el equipo de Gustavo Costas.

Estudiantes de La Plata se coronó campeón del Torneo Clausura del fútbol argentino tras imponerse por 5-4 en los penaltis de la final ante Racing Club, en un partido emotivo que terminó 1-1 en tiempo suplementario.



En un duelo que se llevó a cabo en un colmado estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, Estudiantes empató en el tiempo adicionado de los 90 reglamentarios con un golpe de cabeza de Guido Carrillo luego de que Adrián ‘Maravilla’ Martínez pusiera a la ‘Academia en ventaja en el minuto 81.



En la definición por penaltis, Facundo Cambeses y el uruguayo Fernando Muslera atajaron un disparo cada uno y, en el último, Franco Pardo estrelló su remate en el palo para la coronación del equipo platense, que no había logrado conquistas en este 2025.



Para Estudiantes, además del título, se consigue la clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que Racing Club deberá disputar la Copa Sudamericana, dejando sin competencia internacional a un expectante Independiente que debía aguardar la coronación de su eterno rival para tener torneo continental en 2026.



Tras esta coronación, Estudiantes de La Plata se mantiene invicto en definiciones mano a mano con Racing Club porque en el único antecedente en el Torneo Metropolitano de 1967, el ‘León’ había ganado por 3-0, con goles de Eduardo Madero, Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo.



Estudiantes de La Plata, que había pedido la única final que disputó en el año por la Supercopa Internacional, de la mano de Eduardo Domínguez sumó su undécimo título a nivel local, que se suma a sus seis coronas internacionales.

