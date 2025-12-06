Boca vs. Racing: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la semifinal del Torneo Clausura de Argentina?

Boca Juniors vs. Racing Club EN VIVO: se enfrentan este domingo 7 de diciembre en La Bombonera, en Buenos Aires (Argentina), por la semifinal del Torneo Clausura 2025. El partido se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El cierre de una temporada con muchas complicaciones para Boca le da la oportunidad de resarcirse con el título del Clausura. Tras pasar por Talleres y Argentinos, con mucho sufrimiento, el ‘xeneize’ afrontará un clásico con Racing en las semifinales, aunque envuelto en un dilema.

Boca Juniors apunta a ser campeón, pero de lograrlo, permitiría que River Plate, su máximo rival, consiga un boleto para la próxima Copa Libertadores. Si no ganan, el ‘millonario’ irá a la Sudamericana.

Úbeda no realizaría modificaciones para recibir a un Racing que quiere despedir el año con un título, aunque su andar en el certamen local ha sido discreto.

Boca Juniors vs. Racing Club: ¿cómo llegan a la semifinal del Clausura 2025 de Argentina?

Boca Juniors se instaló en la semifinal del Torneo Clausura tras derrotar por 1-0 a Argentinos Jrs con el gol de Ayrton Costa. Por su lado, Racing empató 0-0 con Tigre, pero logró imponerse 4-2 en los penales.

¿Cuándo y dónde juegan Boca Juniors vs Racing Club EN VIVO por la semifinal del Clausura 2025 de Argentina?

El partido del Boca Juniors frente a Racing Club fue programado para el domingo 7de diciembre en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenos Aires (Argentina). El recinto tiene una capacidad para recibir a 57 000 espectadores, aproximadamente.

Mañana con todo 🔜🏟 pic.twitter.com/wBP4r5c8dK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 6, 2025

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Racing Club EN VIVO por la semifinal del Clausura 2025 de Argentina?

En Perú , el partido Boca Juniors vs. Racing Club comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Boca Juniors vs. Racing Club comienza a las 5:00 p.m. En Argentina , el partido Boca Juniors vs. Racing Club comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Boca Juniors vs Racing Club EN VIVO por TV?

El partido del fútbol argentino será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ y Fanatiz (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por las señales de ESPN Premium y TNT Sports. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Boca Juniors vs Racing Club: alineaciones posibles

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes (c), Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing Club: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Boca Juniors vs Racing Club: últimos resultados

30/11/2025 | Boca 1-0 Argentinos Jrs – cuartos de final

23/11/2025 | Boca 2-0 Talleres – octavos de final

16/11/2025 | Boca 2-0 Tigre – Torneo Clausura

01/12/2025 | Racing 0-0 [4-2] Tigre – cuartos de final

24/11/2025 | Racing 3-2 River Plate – octavos de final

16/11/2025 | Newell’s 0-1 Racing – Torneo Clausura