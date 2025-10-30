Al borde de las lágrimas: Gustavo Costas tuvo que abandonar conferencia por eliminación de Racing [VIDEO]

Lamento en la 'Academia'. Y es que Racing empató a cero con Flamengo en Avellaneda y tras el 1-0 de la ida a favor del club brasilero, quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El entrenador Gustavo Costas, tras el cotejo en tierras argentinas, mostró toda su bronca ya que Racing Club no será parte de la gran final. En conferencia de prensa, el también exAlianza Lima evidenció su pesar por el resultado alcanzado por su equipo en condición de local.

"La verdad que no tengo muchas ganas de hablar... y menos del partido. Los chicos dejaron todo y voy con ello a la guerra", sostuvo Costas.

Lo que fue la conferencia del DT Gustavo Costas. | Fuente: Gustavo Costas

Un Racing que peleó en la Copa Libertadores

Asimismo, dio palabras de agradecimiento no solo a sus jugadores, sino también a los fanáticos que apoyaron a lo largo de la temporada.

"Agradecerles por lo que hicieron y también a la gente. Estuvimos a un paso y defraudé a mi gente", agregó el DT, a poco de soltar lágrimas en la conferencia.

Posteriormente, un periodista argentino le indicó que no debe sentirse defraudado porque en el último año no solo alcanzó las 'semis' de la Libertadores, sino que fue campeón con Racing en la Copa Sudamericana. Ante ello, el entrenador dijo unas pocas palabras más y abandonó el área de prensa.

"No tengo ganas de responder. Ya está. Buenas noches", añadió Gustavo Costas. No jugar la final de la mitad de la gloria duele en el interior de la 'Academia'.

Flamengo aguarda rival en la final de la Libertadores

Por otra parte y tras vencer en el global a Racing, Flamengo dice presente en lo que será la gran final programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon (Lima).

Su rival saldrá del vencedor entre LDU Quito y el Palmeiras. Hay que tener en cuenta que la ida quedó 3-0 a favor del conjunto ecuatoriano.