La Eurocopa 2021 cobró una gran víctima luego de la ronda de octavos de final. Y es que Holanda, al caer frente a República Checa, dejó de contar con los servicios de Frank de Boer como director técnico.

En este panorama, un mítico exjugador de Holanda se ofrece a ser el nuevo entrenador de la 'Naranja Mecánica' luego de la Eurocopa 2021. Y es que Giovanni van Bronckhorst apuntó que le gustaría dirigir al conjunto de su país.

"Claro que estoy abierto a esa opción. Ya lo he mencionado varias veces, es una ambición que tengo dirigir a la Selección de Holanda. Sería un gran honor", sostuvo al canal neerlandés NOS.





El contrato de De Boer estipulaba que la selección neerlandesa debía alcanzar al menos los cuartos de final, pero la 'Oranje' cayó eliminada contra pronóstico ante República Checa (2-0).

"He decidido no seguir como seleccionador. El objetivo no se ha alcanzado, está claro", declaró en un comunicado.

"Cuando fui contactado para convertirme en seleccionador nacional en 2020, pensé que era un honor y un desafío, pero también era consciente de la presión que se ejercería sobre mí desde mi nombramiento. Esta presión no deja de aumentar ahora", añadió el exDT de Holanda.

"A pesar de todos los esfuerzos de Frank, el objetivo de alcanzar al menos los cuartos de final no fue alcanzado", lamentó Nico-Jan Hoogma, director de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

