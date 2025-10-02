Insólito: la Roma pateó un penal tres veces por adelantamiento del portero de Lille y los falló todos [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, la Roma perdió 1-0 de local contra el francés Lille en lo que fue un partido por la fecha 2 de la fase liga de la Europa League 2025-26.

Si bien el cuadro galo ganó de visitante, de lo que se habla fue de los penales que erró el elenco de la AS Roma que dirige el entrenador Gian Piero Gasperini. Resulta que la 'Loba' falló tres tiros desde los 12 pasos de manera consecutiva en el Estadio Olímpico de la capital italiana.

A los 83 minutos, tras una falta en área, el delantero ucraniano Artem Dovbyk se disputó a cobrar un penal a favor de la Roma.

Estos fueron los penales que falló la Roma contra Lille. | Fuente: ESPN

La Roma definió mal en los penales

El atacante remató y el portero Berke Özer desvió el tiro, aunque el árbitro determinó que el guardameta se adelantó, por lo que la ejecución se repitió.

Dovbyk lo intentó nuevamente, aunque el guardameta destacó de nuevo atajando el balón. No obstante, la ocasión tuvo que repetirse otra vez por el adelantamiento del '1' del cuadro francés.

Así es que el argentino Matías Soulé tomó el esférico y ejecutó el tercer penal para la Roma. La fortuna no estuvo acompañada en el equipo de la Serie A de Italia porque el extremo sudamericano no estuvo fino y el arquero Berke Özer evitó el gol para su elenco.

Este hecho, rápidamente, se hizo viral en el Viejo Continente entre los seguidores de la UEFA Europa League.

El presente de la Roma y Lille

Hay que tener en cuenta que, con este resultado, la Roma se queda con 3 puntos en la tabla de la fase liga del torneo en mención y en la tercera jornada recibe al Viktoria Plzen (Polonia).

Por su parte, Lille cuenta con 6 unidades en la Europa League. En la fecha que viene juega en casa contra el PAOK griego.