Europa League: Lille se enfrentará a Roma por la fecha 2

Roma y Lille se miden en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 11:45 horas y Erik Lambrechts es el elegido para dirigir el partido.

Roma y Lille se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Europa League, a partir de las 11:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Lille

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League

Roma viene de ganar en su encuentro anterior a Nice con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Europa League

Lille venció 2-1 a SK Brann en la fecha anterior.

El encuentro será supervisado por Erik Lambrechts, el juez encargado.

