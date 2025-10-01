Europa League: Lille se enfrentará a Roma por la fecha 2

Roma y Lille se miden en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 11:45 horas y Erik Lambrechts es el elegido para dirigir el partido.
Roma y Lille se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Europa League, a partir de las 11:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Roma y Lille
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League
Roma viene de ganar en su encuentro anterior a Nice con un marcador de 2-1.
Últimos resultados de Lille en partidos de la Europa League
Lille venció 2-1 a SK Brann en la fecha anterior.
El encuentro será supervisado por Erik Lambrechts, el juez encargado.
Horario Roma y Lille, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas