Edinson Cavani se ofreció a FC Barcelona, según prensa española. | Fuente: AFP

La incertidumbre todavía rodea a FC Barcelona y más aún con el reciente rumor acerca de la posible llegada de Edinson Cavani al equipo culé en reemplazo de, justamente, su compatriota Luis Suárez.

Según informó el medio español Sport, el delantero uruguayo y ex PSG se ha ofrecido a la dirigencia 'culé' para vestir su camiseta de cada a la siguiente temporada. Asimismo, este ofrecimiento no ha sido solo una vez, si no dos en las últimas semanas.

Por su parte, desde la institución catalana se considera a Cavani como un jugador de fútbol de élite y que podría acompañar muy bien a Antoine Griezmann y Lionel Messi por ser un delantero de área. Sin embargo, la secretaría técnica azulgrana ha hecho esperar al delantero uruguayo y no lo considera dentro de sus planes.

Por su parte, según informó el citado medio, Cavani tenía la idea de establecer un contrato no tan largo, sino de dos años en aproximado, hasta que FC Barcelona pueda fichar a su "9 del futuro", es decir, Lautaro Martínez. Sin embargo, esto todavía no convence al grupo catalán.

Como se recuerda, Cavani parecía muy cerca de fichar por el Atlético de Madrid del Cholo Simeone; sin embargo, en la recta final no lograron llegar a un entendimiento en tanto al contrato. Lo mismo sucedió semanas después con Benfica de Portugal. Por el momento, al uruguayo le quedan poco más de dos semanas hasta que cierre el mercado de pases.