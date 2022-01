Joan Laporta vive su segunda etapa como presidente del Barcelona. | Fuente: AFP

Joan Laporta, presidente del Barcelona, dio positivo este martes en el test PCR y se suma a los contagiados por un brote de Covid-19 en el club azulgrana, que afecta a jugadores y técnicos de las diferentes plantillas de la entidad.



"Por el hecho de haber estado en contacto directo con personas que han dado positivo en las últimas horas, esta mañana al presidente Joan Laporta le han realizado un test de antígenos, que ha dado negativo, y por la tarde una prueba PCR, que ha dado positivo", informó el Barcelona en un comunicado de prensa.



El resultado positivo impedirá al máximo dirigente del Barcelona viajar con la primera plantilla a Linares (Jaén) para presenciar este miércoles el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey y tampoco podrá asistir al choque liguero del sábado frente al Granada en la ciudad andaluza.

Barcelona y una ola de contagios que afecta a directiva y jugadores

"Estará confinado como indican las autoridades sanitarias", añade la nota, en la que también se explica que el presidente "se encuentra bien y sin síntoma alguno".



Por su parte el vicepresidente primero del Barcelona, Rafael Yuste, ha dado negativo a la prueba PCR, pero por precaución tampoco viajará a Linares con el primer equipo de fútbol.

De otro lado, el primer equipo del Barcelona se verá las caras este miércoles ante el modesto Linares por la Copa del Rey 2021-22. Los blaugranas irían con un elenco alterno en condición de visitante.

Los azulgranas están en mejoría deportiva y, pese a seguir en cuadro por las muchas bajas entre lesionados y positivos por coronavirus, siguen siendo favoritos en este arranque de reconquista copera.

Ansu Fati y Pedri todavía no están recuperados de sus lesiones, y el recién llegado Ferran Torres -positivo a coronavirus- todavía no podrá ser inscrito, porque para ello deberá el club dar salida a algún jugador con el que no se cuenta. (EFE)

