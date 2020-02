FC Barcelona desea fichar al delantero Martin Braithwaite | Fuente: Instagram Martin Braithwaite

Confirmada la lesión de Ousmane Dembelé con la notificación que será de larga duración, La Liga le otorgó el permiso a Barcelona para fichar a un jugador de urgencia dentro de un plazo de 15 días. En el club no quieren perder tiempo y ya tienen el nombre del delantero que desean: Martin Braithwaite.

Martin Braithwaite, de 28 años, es un atacante danés que actualmente juega en el Leganés de España, penúltimo clasificado en La Liga. Ha jugado por el Esbjerg de su país, Toulouse y Bordeaux de Francia, Middlesbrough de Inglaterra y cursa su segunda temporada en Leganés. Es seleccionado por Dinamarca, jugando en cuatro encuentros del Mundial Rusia 2018.

Un detalle importante es que Braithwaite tiene el mismo agente que Frenkie de Jong, se trata de Ali Dursun, quien fue visto en Catalunya en los últimos días. Además, el presidente de Leganés, Felipe Moreno, ha confirmado que los azulgranas van por el futbolista.

“Ayer por la tarde llamaron y contemplaban esta situación al igual que contemplaban otras. Hicieron una toma de contacto”, manifestó.

Según ha detallado el diario Sport, la cláusula de rescisión de Braithwaite es de 18 millones de euros, una cifra por la que el Barza no podrá negociar para que se reduzca. "No sé si vendrá alguien de Barcelona hoy. El jugador tiene día libre y no hemos hablado con él. Entiendo que Braithwaite se vaya al Barça, yo también lo haría. Eso sí, aquí no vamos a negociar nada. La cláusula o se queda en el Leganés”, sentenció Moreno.

El delantero, que juega de ‘9’ o por los extremos, ha marcado ocho tantos en la temporada, siendo seis de ellos en La Liga.