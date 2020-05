"Me dijeron que no jugaría en el Barcelona, pero no me importó porque sería millonario" | Fuente: Twitter

Alex Song, exjugador del Barcelona, ha dejado unas sorprendientes declaraciones en la que ha recordado cómo es que se dio su fichaje por el cuadro azulgrana en el año 2012 procedente del Arsenal a cambio de 19 millones de euros. El camerunés contó que todo lo hizo por ser 'millonario'.

"Cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera. Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me haría millonario", dijo Alexander Song, quien actualmente se encuentra sin equipo tras echado del Sion de Suiza.

Alexander Song también hace una reflexión sobre cómo derrochó mucho dinero cuando estaba en una gran momento con el Arsenal. "La mayoría de futbolistas viven más allá de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero solo comencé a ganarme la vida en los últimos cuatro, cuando me di cuenta de lo que era un desperdicio", finalizó.