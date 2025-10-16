Posible recambio: Dusan Vlahovic despertó el interés de Barcelona por Robert Lewandowski

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el Barcelona tienen como una de sus principales armas de gol al polaco Robert Lewandowski, aunque el futuro del atacante en el club blaugurana no es seguro para mediados del próximo año.

Resulta que la prensa española indica que la directiva del FC Barcelona tiene la intención de hacerse con los servicios del delantero serbio Dusan Vlahovic, quien se desempeña en la Juventus de la Serie A de Italia. Así lo da cuenta el diario AS en su página web.

"Termina contrato en junio y su futuro todavía no está claro. No está cerrada la puerta a una renovación, pero tampoco está cerrada una posible salida", remarca el citado medio en relación al futbolista de Barcelona.

Vlahovic es parte también de la Selección de Serbia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDREJ CUKIC

La chance de Dusan Vlahovic en Barcelona

Incluso, Vlahovic vence su contrato con la 'Juve' a mediados del próximo año y podría llegar gratis al club culé. Es más, a partir del mes de enero se pueden dar conversaciones directas con el futbolista.

"El delantero gusta mucho. Después que su temporada pasada no fue la mejor, en esta tiene cuatro goles y una asistencia en 8 partidos. En Juventus no han terminado de ofrecerle una renovación y puede perderlo gratis", añaden.

Por su parte, Tuttosport remarca que el director deportivo del Barcelona, el portugués Deco, ya se ha puesto en contacto con el entorno de Dusan Vlahovic. La idea es convencerlo para que no renueve contra en el club de Turín, si es que hay una negociación con los italianos.

Además, en la prensa europea destacan la edad de Vlahovic, quien actualmente tiene 25 años, 12 menos que Lewandowski.

El corto plazo para Barcelona y Dusan Vlahovic

Volviendo a sus respectivas ligas luego de la para europea por Eliminatorias al Mundial 2026, el Barcelona juega el sábado 18 de octubre frente al Girona.

Por su parte, la escuadra de Juventus -que no se corona en la Serie A desde la temporada 2019/20- visitará al Como. Dusan Vlahovic apunta a titular.