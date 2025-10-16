Manuel Barreto y su conmovedora arenga a la Selección Peruana antes del partido contra Chile [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú y un nuevo inicio. Tras el amistoso contra Chile (1-2) en la ciudad de Santiago, la ‘Bicolor’ -que ahora dirige de manera interina Manuel Barreto- piensa en los próximos duelos del mes de noviembre.

Frente a 'La Roja', más allá de la derrota, se dieron notas positivas en la Selección Peruana, como el buen desempeño de César Inga y Joao Grimaldo. Manuel Barreto los puso como titulares y justamente las redes sociales de la ‘Bicolor’ se publicó un video de la arenga previa del DT en el enfrentamiento contra el elenco chileno.

"Hoy día, muchachos, tenemos que saber algo. Que el fútbol es de acá, de emoción y es de duelos, de la dividida que ganan, del duelo que te va dando confianza", se le escucha decir al entrenador de Perú en un primer momento.

Manuel Barreto en la Selección Peruana

Luego, el también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se mostró confiado de sacar un resultado positivo

"Que Perú siempre arriba. Dale que lo sacamos adelante juntos, muchachos", manifestó el exgerente deportivo de Universitario de Deportes.

Por otra parte, desde tierras chilenas se han manifestado con relación a la posibilidad de que el DT de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, sea el nuevo estratega de la Selección Peruana el próximo año.

"Sobre esas versiones y rumores, me llama la atención que siempre a que al club le vaya bien y empiece a pelear aparecen estas cosas. Viene de gente que no da la cara, que no es de la 'U' y, para qué decirlo, es colocolina", indicó Michael Clark, presidente del 'Romántico viajero'.

Asimismo, agregó que "no le daría mucha importancia. Siempre en este club todo está en evaluación. Tenemos el mejor plantel y cuerpo técnico de Chile. Hay un técnico con contrato vigente y a fin de año se harán evaluaciones, como se hace siempre".