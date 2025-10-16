¿Regresa a la Liga1? Christian Cueva y lo que apunta la prensa ecuatoriana de su posible salida de Emelec

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva llegó esta temporada a Emelec tras sus buenas actuaciones con Cienciano. No obstante, en las próximas semanas, podrían darse novedades con relación a su continuidad en el club ecuatoriano.

Según el periodista César Luis Merlo, experto en fichajes en el fútbol sudamericano, existe la posibilidad de que Christian Cueva deje Emelec al final de temporada.

"Cueva puede irse de Emelec", sostuvo en su cuenta de X, al referirse al futuro profesional del volante peruano.

Cueva también jugó en Toluca y el Santos. | Fuente: Club Sport Emelec

Lo que se dice de Christian Cueva

Manifiesta que el popular 'Aladino', en declaraciones a Studio Fútbol, planea salir de su actual conjunto "seriamente", por dos motivos en concreto.

El primero es debido a supuestas deudas económicas que tiene Emelec con el jugador. También se indica que hay razones personales que influirían en esta decisión.

"Christian Cueva, una de las incorporaciones más destacadas de la temporada, no ha logrado consolidarse plenamente en el equipo y evalúa nuevas opciones", es lo que se añade en el citado medio en su página web.

Por último, se menciona que "pondría fin a una etapa corta en el ‘Bombillo’, donde llegó con la expectativa de ser un jugador determinante". "Su posible regreso al fútbol peruano se perfila como una de las alternativas más viables", concluye.

El presente de Cueva en Emelec

Hay que tener en cuenta que el contrato de Christian Cueva -con pasado en Alianza Lima, San Martín y Cienciano- va hasta mediados del año 2026.

En el mes de septiembre, regresó a tierras peruanas para atender una dolencia, según había apuntado el DT del Emelec, Guillermo Duró. "Tiene un permiso especial, porque se quiso atender con su médico en su país. Es simplemente eso", dijo en conferencia de prensa.