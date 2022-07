Frenkie de Jong llegó al Barcelona procedente del Ajax de Ámsterdam. | Fuente: AFP

En Barcelona, más allá de los fichajes confirmados como Franck Kessié y Andreas Christensen, tiene un claro objetivo: lograr la venta de Frenkie de Jong en el corto plazo.

Y es que el traspaso de Frenkie de Jong, volante neerlandés, le generará una gran entrada de dinero al Barcelona, en medio de una crisis económica que inició previo a la salida de Lionel Messi al PSG. Manchester United es el equipo que tiene más chances de contar con sus servicios.

Precisamente, este martes la prensa europea da cuenta sobre una gran novedad en relación a la posible operación por De Jong. Según TV3, Manchester United y el conjunto culé llegaron a un acuerdo por el internacional con la Selección de Países Bajos, pese a que desde el cuadro blangrana indican que no quieren venderlo.



Barcelona y Manchester United tienen todo hecho, pero De Jong no se convence

El contrato de Frenkie de Jong en Barcelona va hasta 2026. | Fuente: AFP

El citado medio afirma que son 85 millones de euros los que acordaron ambos clubes por el traspaso del también exjugador del Ajax. Son 65 millones de euros fijos, más 20 millones correspondientes a objetivos.

Se añade que John Murtough y Richard Arnold, director de fútbol y CEO de los 'Red Devils', respectivamente, se reunieron en las últimas horas con Mateu Alemany, Jordi Cruyff y Rafa Yuste, principales integrantes del equipo del culé que encabeza Joan Laporte.

No obstante, ahora todo depende del poder de convencimiento de ambos elencos para que Frenkie de Jong abandone el conjunto español pronto.

El mediocampista no tiene la más mínina intención de moverse del Barcelona. Es más, por su cabeza no pasa firmar por un equipo que no jugará la Champions League en la próxima temporada (el United únicamente clasificó a la Europa League).

Frenkie de Jong, de momento, no quiere salir de Barcelona

En la misma línea se mantiene el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes del Viejo Continente. "Su prioridad es quedarse y una rebaja de salario no se espera", menciona en Twitter.

Por otra parte, el primer equipo que dirige Xavi Hernández continúa con su pretemporada. Su debut en LaLiga Santander será el 13 de agosto ante el siempre complicado Rayo Vallecano.

