¿Se va del Barcelona? El contundente mensaje de Jules Koundé ante los rumores sobre su salida

Se aproxima el final de temporada y de inmediato el movimiento por una nueva, donde la actividad de altas y salidas demandan la atención en los clubes europeos. En el caso del Barcelona, el nombre de Jules Koundé era de los más sonados respecto a un posible fin de ciclo como azulgrana, por lo que el mismo futbolista despejó los rumores.

De cara al siguiente curso y con LaLiga ya resuelta, el entrenador Xavi Hernández inició la ronda de conversaciones con los jugadores de la primera plantilla. Según ‘Sport’, el técnico se reunió con los descartes y expresó sus planes.

Uno de los futbolistas que habría expresado su incomodidad fue Jules Koundé, que expresó ante Xavi su insatisfacción por jugar en el lateral derecho. El zaguero francés tiene un valor de mercado que bordea los 80 millones de euros.

Jules Koundé ha disputado 37 partidos en la temporada con BarcelonaFuente: Instagram

Jules Koundé se queda en Barcelona

También se habló que Jules Koundé le pidió íntegramente al Barcelona salir en el siguiente periodo de transferencias, ya que Andreas Christensen y Ronald Araujo son fijos en el centro de la zaga. Esta situación despertó las alarmas en la plantilla azulgrana, pero el francés lo aclaró todo en redes sociales.

Se rumoreó con el Manchester United o un nuevo interés del Chelsea, pero nada más lejos de la realidad. "Para que quede claro: en ningún momento pedí para salir, por lo tanto, no me voy a ir a ningún lado", escribió este jueves Jules Koundé en su cuenta de Twitter.

Antes de unirse al Barcelona, el conjunto de Stamford Bridge estuvo a punto de hacerse con los servicios del galo, pero en la Ciudad Condal elevaron la puja y el francés decidió quedarse en España para jugar en el Barça, donde ha ganado una Supercopa de España y una Liga, de momento.

¿Salidas en el Barcelona?

Jules Koundé ha disputado un total de 37 partidos en lo que llevamos de temporada, donde ha convertido un gol y aportó seis asistencias para adueñarse del carril derecho en la defensa. La alternativa de Hector Bellerín no funcionó y su rendimiento en ese sector del campo ha convencido a Xavi Hernández.

Su futuro no está definido, no obstante, no está cerrado que el Barcelona mantenga en su plantilla al francés. Desde la llegada de Xavi al banquillo, en noviembre de 2021, 16 futbolistas salieron del elenco. Solo se mantienen Ronald Araujo, Marc-André Ter Stegen, Pedri, Gavi, Sergi Roberto, Eric Garcia, Iñaki Peña, Ousmane Dembélé, Ansu Fati y Frenkie de Jong.

