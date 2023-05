Mensaje sobre Vinicius Junior: "No creo que haya racismo en todos los estadios de España"

El pasado domingo, Real Madrid perdió ante Valencia en medio de un caso de racismo que sufrió Vinicius Junior por parte de los hinchas locales en el estadio de Mestalla. El atacante brasileño recibió el apoyo de varios de sus compañeros de profesión y hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió en su defensa.

Por su parte, el experimentado arquero español Pepe Reina cree que no es correcto afirmar que existe racismo en todos los estadios de LaLiga Santander.

"Lo primero, y más importante, es que hay que atajar cualquier comportamiento racista. Luego, yo no creo que haya racismo en todos los estadios de España ni que todo un estadio sea racista. Están los típicos tontos a los que es difícil contener siempre. Lo que hay que hacer es identificarlos y que no entren a un estadio nunca más. Esos cuatro, ocho o mil que llamaron 'mono' a Vinicius deben ser condenados. Es triste que eso se produzca", señaló en entrevista a Marca.

Reina, campeón mundial con España en 2010, señaló además que un futbolista se expone a recibir comentarios racistas si provoca a los hinchas en las tribunas.

"Dicho eso, yo veo que, a veces, no es sólo racismo, no es que un hincha sea racista o no, sino que la toman con un jugador determinado, porque éste en un momento pueda hablar de más... Nos ha pasado a todos, a mí incluido. Como reflexión general, cuanto menos provoques a la grada, cuanto menos provoques a los rivales y menos protestes al árbitro, más respeto vas a tener de todos", agregó.

Habló con Vinicus Junior

"Racismo hay en Inglaterra, Francia, Italia... Y hay que luchar contra ello, de forma activa y decidida. Excluirlos del fútbol. Porque 'tarugos' hay en muchos campos, por eso hay que aplicar sanciones ejemplares: cerrar campos, parar partidos. Eso me parece perfecto, pero yo también opino que no todo es racismo", señaló el exarquero de Barcelona, Bayern, Liverpool, entre otros.

Asimismo, señaló que en su momento le recomendó a Vinicius que se dedique a jugar. "Yo, desde mi humilde posición, aunque sólo sea por veteranía, le dije que se dedicara más a jugar, que se debía centrar más en eso, en ser un pedazo de futbolista, porque lo es, rápido, desequilibrante, ya definiendo bien a gol... Se está convirtiendo en uno de los mejores del mundo. Pero creo que debe madurar también en comportamiento, en tener más respeto por los rivales, en entender algunos valores o códigos del fútbol no escritos. Eso le mejoraría su rendimiento. No puede ser que cada partido fuera de casa sea una guerra para él", culminó.

