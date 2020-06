Marc André ter Stegen es el portero titular del Barcelona | Fuente: EFE

Durante el inicio del año actual, Barcelona tenía como una de las prioridades en los temas respecto a su plantilla la renovación de elementos claves, como el caso del portero Marc André ter Stegen, pretendido por varios clubes importantes de Europa, a pesar que su contrato finaliza todavía en 2022.

El efecto de la pandemia del coronavirus surgió como un factor para dilatar las acciones, por lo que en Cataluña surgió la interrogante respecto a si el alemán se planteaba irse, ya que no daba pistas concretas sobre el tema. Ahora, el guardameta se mostró enfático ante su futuro.

“No es posible que me vaya este verano. Ya hubo primeras reuniones entre mi agente y el club. Entonces el tema del coronavirus se interpuso y no era momento para hablar sobre un contrato. En un momento en que muchas personas están preocupadas por su vida, decidimos posponerlo. Me siento bien en Barcelona, también porque mi familia se siente bien”, afirmó el futbolista en entrevista con ‘Kicker’.

Ter Stegen, que fichó por el Barcelona en 2014 procedente del Borussia Monchengladbach, registra 13 títulos con el club y en la actual temporada de La Liga marchan en la primera casilla, solo dos unidades arriba del Real Madrid, su principal rival cuando se reanude el certamen.

“Físicamente, rara vez hemos estado en un nivel tan alto. Y mentalmente estaremos mucho más enfocados en los partidos que quedan. El nuevo fútbol por supuesto que será diferente, no tenemos que engañarnos, un partido sin público no es lo más atractivo, pero la pelota rodará y es lo que nos divierte”, sostuvo.