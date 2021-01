Riqui Puig aguarda ganarse el titularato en Barcelona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: RFEF

Si bien es cierto que Riqui Puig (21) fue importante para Ernesto Valverde en la temporada pasada del Barcelona, en la presente no goza de muchos minutos de parte del director técnico Ronald Koeman. Es más, la prensa española aseguró que el DT considera al joven jugador como un 'filtrador'.

Pese a todo lo que se comenta en España, Riqui Puig le dio la clasificación al Barcelona el último miércoles a la gran final de la Supercopa de España. Anotó el definitorio tiro ante la Real Sociedad y tras el cotejo tuvo un mensaje que ha calado más allá del mundo del fútbol. Pese a no jugar, siempre se le ve alegre.

"La sonrisa nunca le he perdido. Soy un chaval feliz porque aunque no juegue tengo a mi familia con salud y la verdad que no me puede quejar de nada. Si Koeman me da algún minuto, pues se lo agradeceré y aprovechare, sino seguiré trabajando. No tiro la toalla después de tantos años en el club porque me ha costado llegar aquí", dijo el volante del Barcelona.





Riqui Puig espera más minutos en Barcelona

Este fue el mensaje del joven Riqui Puig. | Fuente: Movistar Fútbol

Asimismo, el canterano de la tienda azugrana tuvo palabras por su gol que clasificó al conjunto catalán a la final de la Supercopa ante el Athletic Club.

"Tenía muchas ganas de celebrar el gol con el primer equipo. Faltaba el quinto y dije que yo quería patear. Es verdad que si lo hubiese metido Antoine Griezmann hubiésemos ganado antes, pero la verdad que estoy feliz por llegar a la final", añadió.

Riqui Puig tiene contrato con el primer equipo del Barcelona hasta mediados del año 2023 y para el portal Transfermarkt tiene un valor de 18 millones de euros. A mitad de 2020 sonó para salir del club, pero finalmente se quedó para pelear un puesto en la oncena titular.