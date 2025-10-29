Barcelona también tiene una dura baja: Pedri sufrió una rotura de bíceps femoral

Fuera de las canchas. La expulsión sufrida el pasado domingo por Pedri en el Santiago Bernabeu le impedía jugar ante el Elche, después de encadenar 49 partidos disputados, pero una inoportuna lesión muscular le obligará a parar varias semanas en el Barcelona, por lo que probablemente el canario ya no vuelva a vestirse de corto hasta después del próximo parón de selecciones.

Y es que Pedri no se ha entrenado este miércoles por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá varias semanas de baja en el FC Barcelona.

Será un inoportuno parón para Pedri que llega después de no sufrir ni una sola lesión muscular el curso pasado, lo que le había permitido encadenar un partido tras otro desde el 26 de enero de este año.



𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión. pic.twitter.com/b9jpYdUemH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 29, 2025

Un Barcelona sin Pedri

Y eso que hasta que en el club catalán no dieron con la tecla, el centrocampista acumulaba múltiples problemas musculares que le obligaron a estar de baja. Sufrió tres lesiones más o menos importantes en la temporada 2023-24 y dos de diversa consideración en la 2022-23. Pero todo cambió en el verano del 24, después de que el canario se sometiera a un análisis genético en un laboratorio de referencia en Baltimore (Estados Unidos).

Hasta allí llegaron unas muestras de las fibras musculares del jugador, extraídas mediante biopsia, y, a partir de ahí, se implementó un plan, diseñado por Julio Tous, el jefe de la preparación física del equipo.

Trabajo diario de fuerza y prácticamente no descansar, porque la musculatura de Pedri precisaba estar siempre engrasada para evitar lesiones. Desde entonces los resultados han sido sorprendentes, sin ninguna lesión muscular.

De hecho, la última vez que se perdió un partido con el Barça fue el 26 de enero de este año, cuando no jugó ante el Valencia a causa de una gastroenteritis gripal que le dejó fuera de órbita un par de días. Desde entonces, Pedri ha completado 49 partidos en 280 días.

Jugó los últimos 17 de Liga con el Barça el curso pasado, además de 4 de Copa del Rey, 8 con España y 7 de la Liga de Campeones. Y en este curso, el genial centrocampista canario había disputado los 10 partidos ligueros jugados por su equipo, así como los 3 partidos de Champions League.