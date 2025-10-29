No todos lo pasan: métodos de Xabi Alonso en Real Madrid no son del gusto de los jugadores

Xabi Alonso, de momento, cumple una buena labor en la dirección técnica del Real Madrid. Ha puesto a los merengues en la cima de LaLiga y el pasado domingo su equipo derrotó 2-1 al Barcelona.
No obstante, en el vestuario del Real Madrid el DT no tiene el 100 % de adeptos. Y es que la prensa internacional sostiene que la metodología de Xabi Alonso no es el gusto de gran parte de los jugadores de la 'Casa Blanca'.
"Cuando llegó como entrenador en junio, se encontró con un vestuario acostumbrado a prácticas que, en su opinión, no eran las mejores para un equipo tras cuatro años bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Fuentes cercanas al cuerpo técnico afirmaron que se habían arraigado muchos malos hábitos", es lo que reporta The Athletic.