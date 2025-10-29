Últimas Noticias
No todos lo pasan: métodos de Xabi Alonso en Real Madrid no son del gusto de los jugadores

Alonso dirige su primera temporada en el Real Madrid.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: JJ Guillén
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Desde Europa se indica que ciertos futbolistas del Real Madrid presentan molestias por la metodología de Xabi Alonso. Pese a ello, el equipo gana.

Xabi Alonso, de momento, cumple una buena labor en la dirección técnica del Real Madrid. Ha puesto a los merengues en la cima de LaLiga y el pasado domingo su equipo derrotó 2-1 al Barcelona.

No obstante, en el vestuario del Real Madrid el DT no tiene el 100 % de adeptos. Y es que la prensa internacional sostiene que la metodología de Xabi Alonso no es el gusto de gran parte de los jugadores de la 'Casa Blanca'.

"Cuando llegó como entrenador en junio, se encontró con un vestuario acostumbrado a prácticas que, en su opinión, no eran las mejores para un equipo ​​tras cuatro años bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Fuentes cercanas al cuerpo técnico afirmaron que se habían arraigado muchos malos hábitos", es lo que reporta The Athletic.

Xabi Alonso también fue jugador del Real Madrid por cinco temporadas.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: JuanJo Martín

Lo que dijo Xabi Alonso a su llegada

Ni bien llegó al elenco merengue, el exestratega del Bayer Leverkusen remarcó que debe darse sacrificio durante los 90 minutos.

"Uno de los primeros mensajes a sus jugadores fue que, con él, todos tendrían que correr y trabajar más cuando el rival tuviera la posesión, y que, de lo contrario, nadie tendría el puesto asegurado. Los jugadores estaban molestos al descubrir que ahora tenían poca libertad para expresar sus cualidades en el campo, contrastando el enfoque más exigente y rígido de Alonso respecto al estilo de juego del equipo con el que se vivía bajo la dirección de Ancelotti", añade el citado medio.

Más adelante, el medio británico menciona que lo que quiere Xabi Alonso del Real Madrid ha generado incomodidad en ciertos futbolistas.

"Algunos de ellos han ganado tanto sin hacer estas cosas que, cuando se les han impuesto, se han quejado", es lo que añaden en relación con el DT.

Más allá de ello, los métodos del entrenador funcionan ya que además de estar líderes en LaLiga, lo han ganado todo en la fase liga de la Champions League.

Baja en Real Madrid

Real Madrid no tendrá a Dani Carvajal por tres meses aproximadamente debido a una compleja lesión tras el Clásico.

"Ha sido intervenido con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos", indicaron vía comunicado.

Real Madrid Xabi Alonso LaLiga Ligas europeas

