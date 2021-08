Miralem Pjanic y Samuel Umtiti en Barcelona | Fuente: FC Barcelona

Un campeón del mundo y uno de los fichajes con mejor cartel de los últimos mercados, sin embargo, ambos no están en los planes. Samuel Umtiti y Miralem Pjanic quedaron fuera de la convocatoria de Barcelona para el partido ante Athletic Club y Ronald Koeman confirmó en rueda de prensa que no cuenta con ellos.

"Nos sobran jugadores. Si contamos a los que tenemos con lesiones, como Dembélé, Agüero, Mingueza y Ansu Fati, pues hay demasiados jugadores. Umtiti y Pjanic tienen muy complicado tener minutos, la decisión final es del jugador, pero tienen una situación complicada, sí", señaló el entrenador azulgrana.

Umtiti y Pjanic en el mercado

Sin estar en los planes, el francés Samuel Umtiti y el bosnio Miralem Pjanic son dos fijos en Barcelona para reducir la masa salarial de su plantel, la situación del club empuja a ello, junto al rendimiento discreto en los últimos meses.

El mercado está abierto en Europa hasta el inicio de setiembre y Barcelona evaluará ofertas que convenzan a los futbolistas. En tanto, quien cambió su futuro es Martin Braithwaite, que tras estar casi en el mismo lugar que Pjanic y Umtiti, se ganó la confianza de Koeman tras su doblete ante la Real Sociedad.

"Si hay un interés por un jugador, lo escuchamos. Pero creo que Martin es un jugador que nos va muy bien, juega en diferentes posiciones arriba y demostró el otro día que es importante. Siempre he dicho que me encanta trabajar con él, es un jugador muy disciplinado, acepta su rol de no jugar siempre; es perfecto. Por mí tiene que quedarse", aseguró Ronald Koeman.

