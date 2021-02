Ronald Araujo se ganó la titularidad en el 'Barza' con Ronald Koeman | Fuente: FC Barcelona

El central uruguayo Ronald Araujo recibió el alta médica y es la principal novedad en la lista de 22 convocados del Barcelona de cara al partido de este sábado por LaLiga Santander ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Cuando pasaba por un gran momento personal en el equipo, el charrúa se lesionó el 7 de febrero, durante el partido ante el Betis, al sufrir un esguince en el tobillo izquierdo. Esto lo sacó de duelos importantes como el duelo de ida ante el cuadro andaluz por semifinales de la Copa del Rey y también la primera contienda en la Champions League frente al PSG.

Con el regreso de Araujo, Ronald Koeman recupera a la zaga central titular que definió durante parte del curso, con el uruguayo al lado de Gerard Piqué. Momento decisivo paras los azulgranas, quienes apuntan a remontar en los tres torneos en los que aún están compitiendo.

No obstante, no todo es positivo. El ‘Barza’ visita al Sevilla en LaLiga Santander, poco después de la derrota en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (2-0) y cuatro días antes de la vuelta. Para este duelo liguero, Koeman no contará con el bosnio Miralem Pjanic, con molestias en el tobillo derecho y sin especificarse el grado de su situación.

Por contra, Ronald Araujo, quien ha recibido el alta médica este viernes, y el centrocampista del filial Ilaix Moriba son las principales novedades de la convocatoria. Además, se pierden el partido por lesión el centrocampista Philippe Coutinho, el lateral Sergi Roberto y el delantero Ansu Fati.

❗ [COMUNICADOS MÉDICOS]

Araujo, alta, y Pjanić, baja, para esta jornada 25 de @LaLiga pic.twitter.com/LK9r1xyXLI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2021





