Xavi se sincera sobre el duro momento del Barcelona: "La situación a nivel económico es muy complicada"

Barcelona tendrá un final de temporada para olvidar. Sucede que los culés han visto cómo Real Madrid es campeón de LaLiga, está en la final de la Champions League y cuando tuvo que jugar los cuartos de la Copa del Rey fue eliminado.

Además, en el FC Barcelona no cuentan con una buena solvencia económica. En relación a ello el director técnico del conjunto blaugrana, Xavi Hernández, fue consultado en conferencia de prensa y dio cuenta de que la institución se encuentra en crisis.

"Yo pienso que el culé, el aficionado, el barcelonista, el socio, debe entender que la situación es muy difícil. Es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores como el Madrid en España como en Europa", dijo Xavi en un primer momento.

La palabra de Xavi en conferencia de prensa.

Luego, habló de cómo eran las cosas en mejores epocas y cómo se desarrollan las mismas en la actualidad en la tienda azulgrana.

"Esta no tiene que ver con 25 años atrás. Que cuando el entrenador venía y decía 'quiere a este jugador, a este y este'. Ahora no es así. No estamos en las mismas condiciones de los otros clubes que tienen un fair play muy ventajoso o una situación económica mucho mejor que la nuestra. El barcelonista lo tiene que entender y nos vamos a ajustar a eso", sostuvo el también exvolante.

Más adelante, dio cuenta que más allá de que el Barcelona no esté bien irán a por todos los títulos de cara a la próxima campaña 2024-25.

"Eso no significa que no queremos competir o luchar. Pienso que el culé debe entender que necesitamos estabilidad y tiempo. Y que intentaremos cosas buenas para competir", indicó.

Xavi y lo que cree sobre uno de sus cracks

De otro lado, sobre el futuro del central uruguayo Ronald Araújo, respondió que el jugador "está feliz aquí" y dio a entender que desea su continuidad al asegurar.

"Sabe lo que pienso de él y lo que deseo de su futuro", dijo. También, desveló que su idea es que el canterano Marc Casadó realice la pretemporada con la primera plantilla.

