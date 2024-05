¡Raíces peruanas! Así es el valor en el mercado de Matteo Pérez tras su debut con Bayern Munich

Aleksandar Pavlovic, que jugó como titular ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, es una de las nuevas caras jóvenes de Bayern Munich, aunque no es el único. Matteo Pérez, de raíces peruanas, también se gana poco a poco un sitio tras debutar en el primer equipo del gigante alemán el último fin de semana.

Pérez, que nació hace 18 años en Suecia, recibió el visto bueno del entrenador Thomas Tuchel para saltar al campo en el segundo tiempo en la victoria por 2-0 ante Wolfsburg en el Allianz Arena.

El lateral zurdo de 18 años, que es considerado como unas de las promesas de Bayern, elevó su valor en el mercado de acuerdo a información del portal Transfermarkt. El registro indica que en abril pasó de 250 a 400 mil euros.

El buen momento de Matteo Pérez causa felicidad entre sus compañeros de Bayern, especialmente de sus compañeros más jóvenes como el croata Lovro Zvonarek, el español Javi Fernández y el mismo Pavlovic, quienes lo felicitaron en sus redes sociales.

El mensaje de Bayern

A través de sus redes sociales, Bayern felicitó al futbolista que ha defendido a Suecia en sus categorías inferiores. "Raíces peruanas sobre el césped del Allianz Arena ¡Enhorabuena por el debut, Matteo Perez-Vinlöf!", escribió.

Raíces peruanas sobre el césped del Allianz Arena 🌱🇵🇪



¡Enhorabuena por el debut, Matteo Perez-Vinlöf! 😍#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/DpmBj5wydU — FC Bayern München Español (@FCBayernES) May 12, 2024

'Chemo' del Solar sobre Matteo Pérez

José Guillermo del Solar anunció en conferencia de prensa que obtuvo una respuesta negativa de la familia de Matteo Pérez sobre su intención de jugar con la Sub 20 de la Selección Peruana.

“Hemos hablado con la familia de Matteo. Hay interés nuestro, pero no de ellos. Así de concreto lo digo, eso es lo que ha pasado", indicó el Director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Nosotros les mostramos el interés para que ellos vengan a jugar con nosotros, ellos pueden jugar en este Sub 20, tienen la edad para estar en esta Sub 20, pero la verdad es que, por el momento, no tenían el interés", complementó.