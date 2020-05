FC Seúl colocó muñecas sexuales en sus tribunas y fue duramente criticado. | Fuente: AFP | Fotógrafo: YONHAP

No fue suficiente. Pese a que FC Seúl pidió disculpas públicas por usar muñecas sexuales como público durante su partido contra el Gwandju por la K-League, los organizadores del torneo coreanos de fútbol no lo pasaron por alto. No solo le abrieron un expediente disciplinario, sino también recibió una fuerte multa.

La K-League precisó que su Comisión de Disciplina determinará si la utilización de estas muñecas hinchables viola las reglas del campeonato en lo referente a la promoción de material obsceno.



La comisión disciplinaria decidirá si el incidente ha dañado la imagen y la integridad de la K-League. No respetar esa norma puede conllevar hasta una sanción de cinco puntos menos o una multa de más de cinco millones de wons (3.715 euros).

Aunque la agencia DPA, informó que el club recibió una multa inicial de 75 mil euros.

Lluvia de críticas

Ante la prohibición de jugar con público en los estadios, debido a la pandemia del COVID-19, el FC Seúl desplegó decenas de muñecas para llenar en parte el vacío de sus tribunas durante un partido contra el Gwangju FC (ganado 1-0 por el club de la capital), pero esto fue duramente criticado.

Algunas muñecas llevaban camisetas y pancartas con el logotipo de un vendedor de juguetes sexuales.





La K-League, el campeonato surcoreano de primera división, arrancó el 8 de mayo.

Para llenar los asientos vacíos, la mayoría de clubes han recurrido a grandes carteles, pancartas o siluetas de cartón simulando la presencia de aficionados reales