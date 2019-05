Keylor Navas, Eden Hazard y Gareth Bale en el mercado de fichajes. | Fuente: EFE

Las principales ligas de Europa están por llegar a su final, o en algunos casos ya llegaron a su fin, y los clubes ya comenzaron a moverse con miras a reforzar sus filas para la temporada 2019/2020. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Munich, entre otros. Aquí te llevaremos día a día todos los fichajes de la temporada.

Real Madrid le dijo chau a Keylor Navas

El arquero costarricente Keylor Navas ya sabe que no continuará la próxima temporada en Real Madrid, pero no le faltará equipo. El diario AS de España anunció que hay cinco equipos que están tras sus servicios.

Hazard se acerca al Real Madrid

El delantero belga de Chelsea, Eden Hazard, jugó su último partido con el Chelsea en la Premier League 2018-19. El ‘Duque’ dejó en claro que tomó una decisión sobre su futuro en medio de su inminente llegada al Real Madrid. “Mi decisión está tomada. Yo también hubiera preferido que fuera diferente, pero desafortunadamente eso no sucedió”, señaló.



PSG tiene en la mira a tres jugadores del Real Madrid

Medios europeos informan que el París Saint Germain (PSG) tiene cerrado la contratación del español Ander Herrera. Sin embargo, el equipo de Thomas Tuchel va por más y tiene en la mira de tres futbolistas del Real Madrid: Isco Alarcón, Gareth Bale y Toni Kroos.





